Reuters: соглашение по Ормузскому проливу даст Тегерану контроль над судами Reuters: сделка по Ормузскому проливу предоставит Ирану контроль над судами

Москва6 авг Вести.Договор между Ираном и Оманом о регулировании судоходства в Ормузском проливе фактически дает Тегерану контроль над судами, следующими в Персидский залив, и это одна из наиболее значительных уступок в пользу Ирана.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

При этом собеседники агентства подчеркивают, что некоторые важные вопросы по сделке пока остаются нерешенными.

Соглашение, предоставляющее Ирану полномочия по контролю за движением судов через пролив, означало бы, что война, начатая Соединенными Штатами и Израилем в феврале, привела к существенному изменению баланса сил в регионе в пользу Тегерана. До войны пролив был свободно открыт для всех судов без взимания платы отмечается в публикации

Тем не менее, один из источников Reuters уже подтвердил, что уступка в виде той или иной формы контроля над проливом уже согласована.

Уступка в отношении определенного контроля над Ормузским проливом уже достигнута отмечает агентство

Сторонам еще нужно будет согласовать трактовку понятия "контроль", так как страны Залива настаивают на собственном надзоре за досмотром судов и добровольном характере сборов. По данным источников, Иран добивается введения сборов в размере 5–7 % от стоимости груза, Оман рассматривает вариант около 3%, тогда как Вашингтон выступает за полную отмену любых платежей.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об отмене атак на Иран в связи с перспективой заключения сделки по урегулированию. по словам американского лидера, контуры сделки включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе.

Затем, некоторое время спустя, Трамп пригрозил Исламской Республике "разрушительными авиаударами", если она не заключит сделку по Ормузскому проливу в ближайшие сутки, и подчеркнул, что дает Ирану "последний шанс перед обезглавливанием".

Тегеран, в свою очередь, предупредил страны Персидского залива о том, что он готов незамедлительно нанести удары по их энергетической инфраструктуре в случае агрессии Вашингтона. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал союзников США в Персидском заливе использовать свое влияние на главу Белого дома, чтобы отговорить его от новых ударов.