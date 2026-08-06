Москва6 авг Вести.Иран предупредил страны Персидского залива о готовности нанести удары по их энергетической инфраструктуре в случае агрессии Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал союзников Вашингтона в Персидском заливе использовать свое влияние на главу Белого дома Дональда Трампа, чтобы отговорить его от возобновления ударов.

Иран предупредил государства Персидского залива, что любое новое нападение США на его территорию вызовет ответные меры против критически важной энергетической инфраструктуры во всем регионе сказано в публикации

Кроме того, сообщается, что в министр неоднократно подчеркнул готовность Ирана к ответным мерам, при этом Исламская Республика предпочитает поиск дипломатических решений во избежание более широкой эскалации и разрушений в регионе.

2 августа Трамп сообщил об отмене атак на Иран в связи с перспективой заключить сделку по урегулированию, контуры которой включают открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе. Два дня спустя президент США пригрозил Исламской Республике "разрушительными авиаударами", если она не заключит сделку по Ормузскому проливу в ближайшие сутки, и подчеркнул, что дает Ирану "последний шанс перед обезглавливанием".