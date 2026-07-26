Москва26 июл Вести.Иран расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если США решат продолжить войну. Об этом заявил официальный представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия.

Если американцы снова поведутся на ложь сионистов или пойдут по их пути и настоят на продолжении войны, в особенности воздушных атак, география [конфликта] станет еще больше, чем ранее. Более того, мы применим новые ранее предусмотренные нами стратегии, которые решительно повлияют на ход и итоги войны приводит слова Акраминии иранский канал SNN

8 июля армия США возобновила атаки на Иран. По заявлению Вашингтона, сделано это было в ответ на действия Исламской Республики против коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.

Однако накануне президент США Дональд Трамп дал распоряжение Вооруженным силам Соединенных Штатов остановить атаки по иранской территории.

При этом, как отметил портал Axios, "на данный момент не ясно, идет речь о единичном случае или же затишье затянется". Источники полагают, что отказ Трампа от бомбардировок "служит свидетельством того, что он готов предоставить пространство для дипломатии, а также подтверждением того, что … на нынешнем уровне удары США достигли предела своей эффективности".