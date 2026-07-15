Иран атаковал базу США в Иордании и пообещал продолжить удары до победного конца

Армия Ирана атаковала базу США в Иордании и пообещала продолжить удары до победы Иран атаковал базу США в Иордании и пообещал продолжить удары до победного конца

Москва15 июл Вести.Иранская армия (Артеш) нанесла удар по американской военной базе Аль-Азрак, расположенной на востоке Иордании. Об этом сообщает госагентство IRNA.

В публикации поясняется, что атака была произведена с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным агентства, в результате удара были поражены места дислокации американских истребителей-бомбардировщиков F-18, склад оборудования и жилой корпус.

Согласно информации командования, атаки по базам США будут продолжаться в качестве ответной меры на обострение ситуации в регионе.

Эти операции будут продолжаться до окончательной победы заключается в заявлении

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские Вооруженные силы продолжат наносить удары по Ирану в ближайшие дни и недели.