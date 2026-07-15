Москва15 июлВести.Иранская армия (Артеш) нанесла удар по американской военной базе Аль-Азрак, расположенной на востоке Иордании. Об этом сообщает госагентство IRNA.
В публикации поясняется, что атака была произведена с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По данным агентства, в результате удара были поражены места дислокации американских истребителей-бомбардировщиков F-18, склад оборудования и жилой корпус.
Согласно информации командования, атаки по базам США будут продолжаться в качестве ответной меры на обострение ситуации в регионе.
Эти операции будут продолжаться до окончательной победызаключается в заявлении
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские Вооруженные силы продолжат наносить удары по Ирану в ближайшие дни и недели.