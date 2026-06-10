Axios: Иран атаковал ракетами и дронами базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании

Иран выпустил баллистические ракеты и БПЛА по базам США в трех странах Axios: Иран атаковал ракетами и дронами базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании

Москва10 июн Вести.Иран осуществил запуск баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в направлении американских баз, расположенных на территории трех ближневосточных стран.

Об этом сообщил корреспондент сетевого портала Axios Барак Равид, ссылаясь на анонимного представителя американской администрации.

По меньшей мере четыре баллистические ракеты и несколько дронов выпущены Ираном по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании следует из размещенной журналистом соцсети X публикации

В свою очередь, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о запуске ракет и беспилотников по целям, которыми стали военные объекты США на Ближнем Востоке. Конкретные цели ударов в заявлении не раскрывались.

Поступает неподтвержденная информация о сбитом американском беспилотнике в небе города Джем на юге страны (Ирана - прим. ред.) позднее подчеркнуло агентство Tasnim

Центральный штаб военного командования Вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" подтвердил атаку дронами на несколько американских баз, а также на подразделения 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

Заявление появилось после осуществленных американскими военными ударов по территории Исламской Республики. Министр иностранных дел этой страны Аббас Аракчи заявил, что вооруженные силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.

9 июня президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что иранские военные сбили американский разведывательно-ударный вертолет Apache, пообещав "ответить на эту атаку".

В полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по территории Ирана. В общей сложности американские военные провели три волны бомбардировок.

После их начала американский лидер высказал надежду, что мирная сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена.