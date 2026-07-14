Иран запустил баллистические ракеты по базам флота США Иран запустил десятки баллистических ракет по базам США в Бахрейне

Москва14 июл Вести.Вооруженные силы Ирана запустили баллистические ракеты по военным базам США в Бахрейне. Как уточняет агентство Fars со ссылкой на источники, под удар попали аэродром Шейх-Иса и объекты 5-го флота США в королевстве.

В Бахрейне было слышно несколько взрывов. Утверждается, что эти взрывы были вызваны ракетами, выпущенными по американским базам говорится в публикации

Западные СМИ при этом уточняют, что в Бахрейне были слышны от 30 до 60 взрывов.

Одновременно с этим американские военные бьют по иранской территории. По данным ABC News, авиаудары продолжаются последние несколько часов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены ликвидировать весь военный потенциал Исламской Республики в районе Ормузского пролива. Он отметил, что цель – лишить Тегеран контроля над этим морским путем.