Москва27 июн Вести.Иран атаковал территорию Бахрейна при помощи нескольких беспилотников. Об этом сообщило МИД королевства, его заявление приводит Бахрейнское информационное агентство.

Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает нападение на свою территорию на рассвете... с использованием иранских беспилотников говорится в публикации

В министерстве назвали атаку вопиющим нарушением суверенитета страны и угрозой безопасности подданных и резидентов.

В последние дни стороны ближневосточного конфликта возобновили удары, прекращенные после подписания 18 июня Ираном и США соглашения о прекращении конфликта. В ночь на субботу Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военно-морские силы нанесли удар по местам дислокации армии США в регионе в ответ на американскую атаку по территории Ирана.