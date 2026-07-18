IRNA: КСИР нанес удар по "главному ИИ-хабу" в Бахрейне

IRNA: КСИР нанес удар по ИИ-хабу, используемому США IRNA: КСИР нанес удар по "главному ИИ-хабу" в Бахрейне

Москва18 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по "главному ИИ-хабу" Бахрейна, который используют Соединенные Штаты. Об этом сообщило агентство IRNA.

Отмечается, что Исламская Республика задействовала беспилотники и баллистические ракеты.

Основной ИИ-хаб Бахрейна, используемый США для совершения военных преступлений, был атакован с помощью множества баллистических ракет и десятков БПЛА говорится в публикации агентства в соцсети Х

Накануне американские военные начали новую серию ударов по Ирану. Взрывы прозвучали недалеко от иранского города Сирик в провинции Хормозган.