Москва18 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по "главному ИИ-хабу" Бахрейна, который используют Соединенные Штаты. Об этом сообщило агентство IRNA.
Отмечается, что Исламская Республика задействовала беспилотники и баллистические ракеты.
Основной ИИ-хаб Бахрейна, используемый США для совершения военных преступлений, был атакован с помощью множества баллистических ракет и десятков БПЛАговорится в публикации агентства в соцсети Х
Накануне американские военные начали новую серию ударов по Ирану. Взрывы прозвучали недалеко от иранского города Сирик в провинции Хормозган.