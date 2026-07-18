Москва18 июлВести.Военные Исламской Республики Иран нанесли продолжительные удары по американским базам и группировкам курдов в Ираке.
Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Иран нанес сильные и продолжительные удары по американским базам и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Иракеговорится в публикации в соцсети X
Корпус стражей исламской революции (КСИР) накануне нанес удар по "главному ИИ-хабу" Бахрейна, который используют США. Также иранские военные атаковали склад беспилотников Соединенных Штатов.