IRIB: Иран нанес сильные удары по американским базам в Ираке

Иран нанес продолжительные удары по объектам США в Ираке IRIB: Иран нанес сильные удары по американским базам в Ираке

Москва18 июл Вести.Военные Исламской Республики Иран нанесли продолжительные удары по американским базам и группировкам курдов в Ираке.

Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Иран нанес сильные и продолжительные удары по американским базам и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке говорится в публикации в соцсети X

Корпус стражей исламской революции (КСИР) накануне нанес удар по "главному ИИ-хабу" Бахрейна, который используют США. Также иранские военные атаковали склад беспилотников Соединенных Штатов.