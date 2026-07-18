КСИР: Иран нанес удары по американским объектам в Иордании

КСИР нанес удары по объектам США в Иордании КСИР: Иран нанес удары по американским объектам в Иордании

Москва18 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по топливным резервуарам на объекте Соединенных Штатов в Иордании. Об этом говорится в заявлении КСИР.

База Аль-Азрак, как подчеркивается, является одной из ключевых баз Вашингтона в регионе.

Топливные баки на базе Аль-Азрак в Иордании также подверглись ударам беспилотников говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim

Накануне телеканал CBS News передал, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате иранских ударов по военным базам в Иордании.