Москва18 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по топливным резервуарам на объекте Соединенных Штатов в Иордании. Об этом говорится в заявлении КСИР.
База Аль-Азрак, как подчеркивается, является одной из ключевых баз Вашингтона в регионе.
Топливные баки на базе Аль-Азрак в Иордании также подверглись ударам беспилотниковговорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim
Накануне телеканал CBS News передал, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате иранских ударов по военным базам в Иордании.