IRIB: Иран нанес удар по американской базе "Муваффак Салти" в Иордании

IRIB: Иран ударил по американской авиабазе в Иордании IRIB: Иран нанес удар по американской базе "Муваффак Салти" в Иордании

Москва18 июл Вести.Иран нанес удар по авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании, на которой развернуты американские военные. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

Авиабаза "Муваффак Салти" также известна как база Аль‑Азрак (по названию близлежащего города в Иордании).

Иранские ракеты успешно поразили авиабазу "Муваффак Салти" в Иордании, где размещены американские военные говорится в публикации в соцсети Х

В Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана накануне также заявили, что нанесли удары по топливным резервуарам на объекте Соединенных Штатов в Иордании.

Между тем телеканал CBS News сообщил, что несколько американских военнослужащих пострадали в результате иранских ударов по военным базам в Иордании.