Москва18 июлВести.Иран нанес удар по авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании, на которой развернуты американские военные. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
Авиабаза "Муваффак Салти" также известна как база Аль‑Азрак (по названию близлежащего города в Иордании).
Иранские ракеты успешно поразили авиабазу "Муваффак Салти" в Иордании, где размещены американские военныеговорится в публикации в соцсети Х
В Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана накануне также заявили, что нанесли удары по топливным резервуарам на объекте Соединенных Штатов в Иордании.
Между тем телеканал CBS News сообщил, что несколько американских военнослужащих пострадали в результате иранских ударов по военным базам в Иордании.