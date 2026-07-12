Press TV: Иран заявил об ударе по объектам обеспечения авианосцев США в Омане

Иран ударил по оманским объектам обеспечения авианосцев США Press TV: Иран заявил об ударе по объектам обеспечения авианосцев США в Омане

Москва12 июл Вести.Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по объектам обеспечения американских авианосцев в порту Дукм в Омане. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Тегеран в воскресенье объявил о начале ударов по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на действия Вашингтона.

Воздушно-космические силы КСИР Ирана… нанесли удар по центрам материально-технического обеспечения и платформам дозаправки авианосцев США в порту Дукм в Омане приводит Press TV заявление

Ранее в воскресенье Press TV со ссылкой на КСИР сообщил об "ударах возмездия" баллистическими ракетами по военным базам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Катаре.

В свою очередь, Центральное командование ВС США сообщало, что американские военные завершили третью волну ударов по Ирану за текущую неделю. По данным командования, были атакованы около 140 целей, а общее число пораженных объектов превысило 300.