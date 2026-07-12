Иран сообщил о начале серии ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Иран начал серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке Иран сообщил о начале серии ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Москва12 июл Вести.Тегеран в ответ Вашингтону начал наносить удары по целям США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает гостелеканал Press TV.

Иран начал серию атак по целям США в регионе отмечается в материале

Дополнительных сведений пока не приводится.

Ранее американские военные приступили к третьей за неделю серии ударов по Ирану.

Незадолго до этого телеканал Press TV распространил заявление КСИР. Исламские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива после попытки судна пройти по водному пути с отключенными системами и без согласования с властями Ирана. КСИР подчеркнул, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона, и пригрозил Вашингтону ответом на любую агрессию отношении Исламской Республики.