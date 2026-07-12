Москва12 июлВести.Тегеран в ответ Вашингтону начал наносить удары по целям США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает гостелеканал Press TV.
Иран начал серию атак по целям США в регионеотмечается в материале
Дополнительных сведений пока не приводится.
Ранее американские военные приступили к третьей за неделю серии ударов по Ирану.
Незадолго до этого телеканал Press TV распространил заявление КСИР. Исламские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива после попытки судна пройти по водному пути с отключенными системами и без согласования с властями Ирана. КСИР подчеркнул, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона, и пригрозил Вашингтону ответом на любую агрессию отношении Исламской Республики.