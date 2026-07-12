Иран нанес ракетные удары по военным базам США в четырех странах Press TV: Иран атаковал объекты США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Катаре

Москва12 июл Вести.Вооруженные силы Ирана нанесли скоординированные ракетные и беспилотные удары по военным объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Катаре в ответ на продолжающиеся атаки Вашингтона по югу страны. Как сообщает иранский телеканал Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и армия Ирана предупредили, что любые новые действия США приведут к более жесткому ответу.

В ответ на продолжающиеся атаки США по югу Ирана иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО Patriot, складу с боеприпасами и военному радиолокационному объекту США в Кувейте отмечает телеканал

В сообщении, распространенном рано утром в воскресенье, отдел по связям с общественностью КСИР отметил, что США попытались "вновь испытать уже испытанное", навязав свою волю правительству Омана и спровоцировав напряженность через "незаконное перемещение" нескольких судов к югу от Ормузского пролива. По версии КСИР, военно-морские силы Ирана пресекли эту попытку "решительным ответом". После этого, как утверждается, США нанесли авиаудары по ряду прибрежных баз и телекоммуникационным вышкам вдоль южного побережья Ирана.

В ответ Аэрокосмические силы КСИР на первом этапе операции возмездия поразили ключевую военную инфраструктуру на авиабазе имени принца Хасана в Иордании. Иранские силы также с помощью дронов ударили по объекту военной связи и радиолокационному объекту США в Бахрейне.

В рамках второй фазы операции, сообщил КСИР, иранские баллистические ракеты нанесли удар по стратегической авиабазе США Аль-Удейд в Катаре, уничтожив на ней центр обслуживания и ремонта истребителей, а также командно-контрольный центр.

Тем временем Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в рамках трех волн атак на текущей неделе поразило в Иране более 300 целей.

CENTCOM нанесло удары по более чем 300 целям по указанию верховного главнокомандующего с тем, чтобы снизить возможность Ирана атаковать … коммерческие суда говорится в сообщении командования в соцсети X

Незадолго до удара Ирана по американским базам в регионе КСИР объявил о полном закрытии Ормузского пролива после попытки судна пройти по нему с отключенными системами геолокации и без согласования с иранскими властями, пригрозив Вашингтону ответом на любую агрессию.