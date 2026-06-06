Иран атаковал военные базы США в ответ на удары по его островам Кешм и Сирик

КСИР ударил по военным базам США в ответ на атаку иранских островов Иран атаковал военные базы США в ответ на удары по его островам Кешм и Сирик

Москва6 июн Вести.Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Текст соответствующего заявления Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) привело местное агентство Mehr.

В ответ на агрессию со стороны США против (островов – прим. ред.) Сирик и Кешм вражеские базы в регионе были подвергнуты ударам с помощью ракет говорится в распространенном комментарии

В ночь на 6 июня в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили о нанесении американскими военными ударов по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм.