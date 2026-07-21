Press TV: КСИР атаковал РЛС, систему спутниковой связи и радар ПРО США в Кувейте

КСИР нанес удары по РЛС, системе спутниковой связи и радару ПРО США в Кувейте Press TV: КСИР атаковал РЛС, систему спутниковой связи и радар ПРО США в Кувейте

Москва21 июл Вести.Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанесли удары по расположенным в Кувейте военным объектам США, включая радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия, центр связи, систему спутниковой связи и радар системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил иранский государственный телеканал Press TV.

Также был нанесен удар по ангару для беспилотников MQ-9 на авиабазе ВВС "Али ас-Салем", при этом несколько беспилотников были уничтожены или серьезно повреждены.

Воздушно-космические силы КСИР нанесли ракетные и беспилотные удары по американской радиолокационной станции дальнего действия, центру связи и системам спутниковой связи, а также радару системы противоракетной обороны, расположенным в Кувейте, уничтожив их сказано в публикации

Ранее США завершили очередную волну ударов по территории США. Это стало десятой ночью американских ударов по территории Исламской Республики.