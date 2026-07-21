В Иране заявили об уничтожении объектов военной инфраструктуры США в Бахрейне Силы КСИР сообщили о ликвидации объектов военной инфраструктуры США в Бахрейне

Москва21 июл Вести.Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) заявили об уничтожении ряда объектов военной инфраструктуры Соединенных Штатов в Бахрейне. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Отмечается, что атака осуществлялась ракетами и БПЛА в ходе 24-й волны операции "Наср-2".

Воздушно-космические силы КСИР объявили, что нанесли одновременные удары ракетами и беспилотниками, в результате которых были поражены и полностью уничтожены американская радиолокационная станция в Мухарраке (Бахрейн) и американская система ПВО Patriot в Риффе (Бахрейн) приводит телеканал заявление КСИР

Также в Иране сообщили об уничтожении радиолокационной станции дальнего действия, коммуникационного центра, системы спутниковой связи, а также радара противоракетной обороны США в Кувейте. Кроме того, в результате атаки был уничтожен ангар для американских беспилотников MQ9 на авиабазе Али ас-Салем.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) объявило о начале нового раунда ударов по Ирану 20 июля в 16.00 по времени Восточного побережья США (23.00 по мск) и сообщила о его завершении 20 июля в 21.00 по времени Восточного побережья США (04.00 21 июля по мск). Это стало десятой ночью американских ударов по территории Исламской Республики.