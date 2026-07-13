Москва13 июлВести.ВС Ирана ликвидировали военную инфраструктуру США в Бахрейне, а также радары воздушного и морского обнаружения в Омане в ответ на атаку Соединенных Штатов. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB в социальной сети Х.
Была уничтожена инфраструктура... военных США в Бахрейне, РЛС дальнего обнаружения и морской радар в Оманеговорится в публикации
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) рассказало о завершении очередной атаки на Исламскую Республику, которая продолжалась порядка шести часов.
Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы США за последние 24 часа провели 20 коммерческих судов через Ормузский пролив.