Иран ликвидировал военную инфраструктуру США в Бахрейне и радары в Омане

ВС Ирана уничтожили военную инфраструктуру США в Бахрейне Иран ликвидировал военную инфраструктуру США в Бахрейне и радары в Омане

Москва13 июл Вести.ВС Ирана ликвидировали военную инфраструктуру США в Бахрейне, а также радары воздушного и морского обнаружения в Омане в ответ на атаку Соединенных Штатов. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB в социальной сети Х.

Была уничтожена инфраструктура​​​... военных США в Бахрейне, РЛС дальнего обнаружения и морской радар в Омане говорится в публикации

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) рассказало о завершении очередной атаки на Исламскую Республику, которая продолжалась порядка шести часов.

Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы США за последние 24 часа провели 20 коммерческих судов через Ормузский пролив.