США впервые применили безэкипажные катера в операции против Ирана

Пентагон показал применение безэкипажных катеров в операции против Ирана США впервые применили безэкипажные катера в операции против Ирана

Москва13 июл Вести.Вооруженные силы США нанесли удар с использованием безэкипажных катеров по объекту технического обслуживания подводных лодок и судов в Иране. Об этом сообщили в центральном командовании.

Успешное поражение цели ослабило возможности Ирана контролировать судоходство в Ормузском проливе, уточнили в ведомстве.

Три беспилотных надводных судна Corsair попали в порт военно-морской базы Бендер-Аббас, что стало первым случаем, когда американские силы использовали морские дроны в боевых операциях говорится в заявлении

Ранее ВС Ирана ликвидировали военную инфраструктуру США в Бахрейне, а также радары воздушного и морского обнаружения в Омане.