Москва13 июлВести.Вооруженные силы США нанесли удар с использованием безэкипажных катеров по объекту технического обслуживания подводных лодок и судов в Иране. Об этом сообщили в центральном командовании.
Успешное поражение цели ослабило возможности Ирана контролировать судоходство в Ормузском проливе, уточнили в ведомстве.
Три беспилотных надводных судна Corsair попали в порт военно-морской базы Бендер-Аббас, что стало первым случаем, когда американские силы использовали морские дроны в боевых операцияхговорится в заявлении
Ранее ВС Ирана ликвидировали военную инфраструктуру США в Бахрейне, а также радары воздушного и морского обнаружения в Омане.