Axios: США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

Американские военные наносят удары по целям Ирана в районе Ормузского пролива Axios: США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

Москва28 июн Вести.Соединенные Штаты нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на атаку Ирана на коммерческий танкер.

Военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива заявил журналист

27 июня Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что в Ормузском проливе был атакован танкер. Уточняется, что члены экипажа не пострадали.

За день до этого Соединенные Штаты также нанесли удар по целям Ирана в районе Ормузского пролива.