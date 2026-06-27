В CENTCOM подтвердили удары по целям Ирана в районе Ормузского пролива

Центральное командование США сообщило об ударах по Ирану В CENTCOM подтвердили удары по целям Ирана в районе Ормузского пролива

Москва27 июн Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что Вашингтон нанес удары по иранским целям в ответ на якобы атаку Тегерана по коммерческому судну в Ормузском проливе.

Удары, как отмечается, наносились по иранским объектам хранения ракет и дронов, а также по позициям береговых радаров.

Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку на коммерческое судно говорится в сообщении

Накануне президент США Дональд Трамп отметил, что о возможных ответных мерах Вашингтона на якобы имевшее место нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана.