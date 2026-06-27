Москва27 июнВести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что Вашингтон нанес удары по иранским целям в ответ на якобы атаку Тегерана по коммерческому судну в Ормузском проливе.
Удары, как отмечается, наносились по иранским объектам хранения ракет и дронов, а также по позициям береговых радаров.
Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку на коммерческое судноговорится в сообщении
Накануне президент США Дональд Трамп отметил, что о возможных ответных мерах Вашингтона на якобы имевшее место нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана.