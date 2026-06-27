NYT: США нанесли удары по Ирану с помощью шести истребителей F-35 и F-16

NYT: для ударов по Ирану США задействовали истребители F-35 и F-16 NYT: США нанесли удары по Ирану с помощью шести истребителей F-35 и F-16

Москва27 июн Вести.Для нанесения ударов США по Ирану в ответ на атаку Исламской Республики на торговое судно в Ормузском проливе были использованы шесть американских истребителей F-35 и F-16. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника издания, самолеты нанесли удары по четырем иранским объектам в Ормузском проливе и на острове Кешм.

Атака продолжалась около 90 минут, отмечается в публикации.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские военные нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям после того, как Иран 25 июня атаковал судно M/V Ever Lovely ударным дроном.

Позднее телеканал Press TV сообщил об ответных ударах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по позициям военных США в ближневосточном регионе.