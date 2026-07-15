Москва15 июлВести.Американские военные осуществили новый этап бомбардировок территории Ирана и за семь часов уничтожили десятки объектов, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Соответствующий комментарий представителей командования опубликовали на странице в соцсети X.
CENTCOM завершил дополнительный раунд ударов по Ирану 14 июля в 22.00 по времени Восточного побережья США (05.00 мск, 15 июля – прим. ред.), поразив десятки целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Иранаследует из заявления
Уточняется, что при атаках были задействованы истребители, беспилотные летательные аппараты и корабли с высокоточным оружием на борту.
Американские силы наносили удары по иранским объектам, включая места размещения ракет и дронов, средств военно-морских сил и систем береговой обороныговорится в сообщении
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские военные уничтожают объекты Исламской Республики на побережье и вдоль береговой линии Ормузского пролива.
Глава Белого дома добавил, что пока не планирует возобновлять какие-либо переговоры с Тегераном.