CENTCOM отчитался об ударах США по десяткам целей возле Ормузского пролива CENTCOM: очередной этап бомбардировок Ирана продолжался 7 часов

Москва15 июл Вести.Американские военные осуществили новый этап бомбардировок территории Ирана и за семь часов уничтожили десятки объектов, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Соответствующий комментарий представителей командования опубликовали на странице в соцсети X.

CENTCOM завершил дополнительный раунд ударов по Ирану 14 июля в 22.00 по времени Восточного побережья США (05.00 мск, 15 июля – прим. ред.), поразив десятки целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана следует из заявления

Уточняется, что при атаках были задействованы истребители, беспилотные летательные аппараты и корабли с высокоточным оружием на борту.

Американские силы наносили удары по иранским объектам, включая места размещения ракет и дронов, средств военно-морских сил и систем береговой обороны говорится в сообщении

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские военные уничтожают объекты Исламской Республики на побережье и вдоль береговой линии Ормузского пролива.

Глава Белого дома добавил, что пока не планирует возобновлять какие-либо переговоры с Тегераном.