США начали наносить новые удары по Ирану CENTCOM: США начали новую серию ударов по территории Ирана

Москва15 июл Вести.Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Об этом заявило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X.

По информации военных, новая волна ударов началась в 06​​​.00 по времени восточного побережья США (13.00 мск).

Силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану говорится в сообщении

Отмечается, что атаки нацелены на ослабление военных возможностей Исламской Республики, которые, по утверждению CENTCOM, Тегеран использовал для атак на суда в Ормузском проливе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по Ирану в ближайшие дни и недели. Он добавил, что не горит желанием вести переговоры с Тегераном.