Москва15 июлВести.Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Об этом заявило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X.
По информации военных, новая волна ударов началась в 06.00 по времени восточного побережья США (13.00 мск).
Силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирануговорится в сообщении
Отмечается, что атаки нацелены на ослабление военных возможностей Исламской Республики, которые, по утверждению CENTCOM, Тегеран использовал для атак на суда в Ормузском проливе.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по Ирану в ближайшие дни и недели. Он добавил, что не горит желанием вести переговоры с Тегераном.