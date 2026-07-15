CENTCOM объявил о новой серии ударов по иранской территории

США начали вторую серию ударов по Ирану за день CENTCOM объявил о новой серии ударов по иранской территории

Москва15 июл Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов по Ирану. Это вторая волна атак за 15 июля.

Отмечается, что новые удары по иранским объектам начались в 15.00 по времени восточного побережья США (22.00 мск).

Удары нацелены на иранские военные возможности, используемые для угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив, международный водный путь, жизненно важный для мировой торговли говорится в заявлении CENTCOM

Первая серия ударов по иранским объектам началась утром, в 06​​​.00 по времени восточного побережья США (13.00 мск).

Ранее Тегеран заявил, что не намерен вести переговоры с Вашингтоном. Кроме того, иранская сторона не собирается соблюдать условия меморандума о взаимопонимании после начала новой эскалации в регионе.