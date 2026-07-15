МИД Ирана: Тегеран не планирует вести переговоры с США в ближайшее время

Иран заявил об отсутствии планов вести переговоры с США МИД Ирана: Тегеран не планирует вести переговоры с США в ближайшее время

Москва15 июл Вести.Иран не намерен соблюдать условия меморандума о взаимопонимании с США или вести переговоры относительно каких-либо других договоренностей. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики.

Тегеран подчеркнул, что любые посягательства на суверенитет страны встретят решительный и жесткий ответ.

В данный момент у нас нет планов на переговоры, и мы сосредоточены на обороне приводит Tasnim заявление иранских представителей

В иранском МИДе подчеркнули, что, в случае неисполнения Штатами взаимных обязательств, Тегеран также воздержится от их соблюдения.

Ранее иранская армия нанесла удар по американской военной базе Аль-Азрак, расположенной на востоке Иордании.