Москва15 июлВести.Иран не намерен соблюдать условия меморандума о взаимопонимании с США или вести переговоры относительно каких-либо других договоренностей. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики.
Тегеран подчеркнул, что любые посягательства на суверенитет страны встретят решительный и жесткий ответ.
В данный момент у нас нет планов на переговоры, и мы сосредоточены на оборонеприводит Tasnim заявление иранских представителей
В иранском МИДе подчеркнули, что, в случае неисполнения Штатами взаимных обязательств, Тегеран также воздержится от их соблюдения.
Ранее иранская армия нанесла удар по американской военной базе Аль-Азрак, расположенной на востоке Иордании.