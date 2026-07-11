Fars: Иран не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон не изменит позицию

В Иране заявили о нежелании вести переговоры, пока США не сменят позицию Fars: Иран не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон не изменит позицию

Москва11 июл Вести.Иран не намерен вести переговоры США до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.

Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций отмечает собеседник агентства

При этом, каких конкретно шагов ожидает иранская сторона, в публикации не указано.

В пятницу президент США Трамп заявил, что он по просьбе Ирана согласился продолжить переговоры об урегулировании конфликта, но режим прекращения огня завершен.

Как написал в соцсети глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, Иран до сих пор выполнял свои обязательства - в отличие от так называемого министра финансов США, который нарушает пункт 9 меморандума о взаимопонимании. Соблюдение обязательств может быть только взаимным, добавил иранский политик.