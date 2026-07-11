Москва11 июлВести.Иран не намерен вести переговоры США до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.
Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позицийотмечает собеседник агентства
При этом, каких конкретно шагов ожидает иранская сторона, в публикации не указано.
В пятницу президент США Трамп заявил, что он по просьбе Ирана согласился продолжить переговоры об урегулировании конфликта, но режим прекращения огня завершен.
Как написал в соцсети глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, Иран до сих пор выполнял свои обязательства - в отличие от так называемого министра финансов США, который нарушает пункт 9 меморандума о взаимопонимании. Соблюдение обязательств может быть только взаимным, добавил иранский политик.