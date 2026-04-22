Иран отказался признавать продление Трампом режима прекращения огня IRIB: Иран не признает продление США прекращения огня и вправе не соблюдать его

Москва22 апр Вести.Иран не намерен признавать объявленное американской стороной продление режима прекращения огня и будет действовать в соответствии с национальными интересами.

Соответствующую информацию распространила государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB.

Агентство Tasnim, в свою очередь, подчеркнуло, что до этого Тегеран не просил Вашингтон продлевать режим перемирия.

Вечером 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Исламской Республикой.

Глава Белого дома утверждает, особый режим будет действовать до тех пор, пока иранская сторона не представит предложения по вопросу об урегулировании конфликта.

Трамп при этом добавил, что на время ожидания американские военные, дислоцированные в регионе, останутся в боеготовности, а морская блокада иранских портов продолжится.

Ранее иранские переговорщики через пакистанскую сторону уведомили американцев, что решили не посещать встречу в Исламабаде, которая, как ожидалось, должна была пройти 22 апреля.