Москва22 апрВести.Решение президента США Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня с Ираном не играет никакой роли и только позволит Штатам выиграть время для внезапного удара по Исламской Республике.
Такое мнение выразил Мехди Мохаммади — советник председателя Меджлиса (парламента) страны Мохаммада Багера Галибафа.
По его словам, в сложившейся ситуации Тегерану следует ответить военными мерами на продолжение морской блокады со стороны американцев.
В решении о продлении перемирия … нет никакого смысла. Проигравшая сторона не может определять условия. Продолжение морской блокады не отличается от нанесения ударов, и на это необходимо дать военный ответ. Более того, продолжение перемирия, безусловно, является уловкой, позволяющей США выиграть время для внезапного удара по Ирану написал Мохаммади на странице в соцсети X
О том, что Тегеран на фоне объявленных Вашингтоном шагов продолжит действовать с учетом своих интересов, ранее сообщили государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB и местное агентство Tasnim.
Вечером 21 апреля Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Исламской Республикой.
Глава Белого дома утверждает, особый режим будет действовать до поступления от Тегерана "единого предложения" по вопросу об урегулировании конфликта.
Трамп при этом добавил, что на время ожидания находящиеся в регионе американские военные останутся в боеготовности, а морская блокада иранских портов продолжится.
22 апреля истек срок перемирия, объявленного Трампом на время переговоров между делегациями, которые представляют стороны конфликта.
Представители Вашингтона и Тегерана договорились о прекращении огня на две недели 8 апреля, однако первый раунд консультаций в Исламабаде завершился без достижения каких-либо значимых результатов.