Советник спикера Меджлиса Ирана после слов Трампа призвал к военному ответу США Советник Галибафа: в объявленном Трампом продлении прекращения огня нет смысла

Москва22 апр Вести.Решение президента США Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня с Ираном не играет никакой роли и только позволит Штатам выиграть время для внезапного удара по Исламской Республике.

Такое мнение выразил Мехди Мохаммади — советник председателя Меджлиса (парламента) страны Мохаммада Багера Галибафа.

По его словам, в сложившейся ситуации Тегерану следует ответить военными мерами на продолжение морской блокады со стороны американцев.

В решении о продлении перемирия … нет никакого смысла. Проигравшая сторона не может определять условия. Продолжение морской блокады не отличается от нанесения ударов, и на это необходимо дать военный ответ. Более того, продолжение перемирия, безусловно, является уловкой, позволяющей США выиграть время для внезапного удара по Ирану написал Мохаммади на странице в соцсети X

О том, что Тегеран на фоне объявленных Вашингтоном шагов продолжит действовать с учетом своих интересов, ранее сообщили государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB и местное агентство Tasnim.

Вечером 21 апреля Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Исламской Республикой.

Глава Белого дома утверждает, особый режим будет действовать до поступления от Тегерана "единого предложения" по вопросу об урегулировании конфликта.

Трамп при этом добавил, что на время ожидания находящиеся в регионе американские военные останутся в боеготовности, а морская блокада иранских портов продолжится.

22 апреля истек срок перемирия, объявленного Трампом на время переговоров между делегациями, которые представляют стороны конфликта.

Представители Вашингтона и Тегерана договорились о прекращении огня на две недели 8 апреля, однако первый раунд консультаций в Исламабаде завершился без достижения каких-либо значимых результатов.