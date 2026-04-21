Москва21 апрВести.

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана будет продолжатся, несмотря на согласие Вашингтона отложить удары по Исламской Республике.

Соответствующую публикацию глава Белого дома сделал в социальной сети Truth Social.

Я распорядился, чтобы наши Вооруженные силы продолжали блокаду

написал американский лидер

Ранее Трамп заявлял, что американские военные прекратят блокаду морских портов Ирана после того, как Вашингтон и Тегеран заключат соглашение об урегулировании конфликта.

В свою очередь официальный представитель Министерства обороны Ирана генерал Реза Талаиник подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым только при соблюдении определенных условий, несмотря на любые утверждения США об обратном.