Москва21 апрВести.
Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана будет продолжатся, несмотря на согласие Вашингтона отложить удары по Исламской Республике.
Соответствующую публикацию глава Белого дома сделал в социальной сети Truth Social.
Я распорядился, чтобы наши Вооруженные силы продолжали блокадунаписал американский лидер
Ранее Трамп заявлял, что американские военные прекратят блокаду морских портов Ирана после того, как Вашингтон и Тегеран заключат соглашение об урегулировании конфликта.
В свою очередь официальный представитель Министерства обороны Ирана генерал Реза Талаиник подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым только при соблюдении определенных условий, несмотря на любые утверждения США об обратном.