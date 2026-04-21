Трамп оставил в силе морскую блокаду Ирана США продолжат блокаду портов Ирана на фоне перемирия

Москва21 апр Вести.



Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана будет продолжатся, несмотря на согласие Вашингтона отложить удары по Исламской Республике.

Соответствующую публикацию глава Белого дома сделал в социальной сети Truth Social.

Я распорядился, чтобы наши Вооруженные силы продолжали блокаду написал американский лидер

Ранее Трамп заявлял, что американские военные прекратят блокаду морских портов Ирана после того, как Вашингтон и Тегеран заключат соглашение об урегулировании конфликта.

В свою очередь официальный представитель Министерства обороны Ирана генерал Реза Талаиник подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым только при соблюдении определенных условий, несмотря на любые утверждения США об обратном.