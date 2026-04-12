Tasnim: мяч в переговорах Ирана и США находится на стороне Вашингтона

Москва12 апр Вести.Мяч в переговорах между Ираном и США находится на стороне Вашингтона, поэтому Исламская Республика не спешит с продолжением переговоров. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Тегеран, как отмечается, на переговорах в Пакистане выдвинул разумные инициативы и предложения.

Иран не спешит: пока США не согласятся на разумную сделку, ситуация в Ормузском проливе не изменится передает агентство

Между тем вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Иран отверг условия Соединенных Штатов. По его словам, предложение Штатов на переговорах в Исламабаде было "окончательным и наилучшим".