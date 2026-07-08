Москва8 июл Вести.Иран приостанавливает переговоры с США по вопросу окончательного урегулирования из-за угроз со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

Из-за прямых угроз в адрес иранского народа со стороны президента США и неоднократных нарушений Вашингтоном своих обязательств Иран приостановил переговоры о заключении окончательного соглашения с США заявил источник агентства

Любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов получат более решительный и масштабный ответ, пообещали в Иране.

Иран заявил в среду, что нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте после того, как американские войска нанесли удары по Ирану.

Как сообщает Reuters, эти атаки еще больше подорвали шаткое соглашение о прекращении огня и развеяли надежды на превращение подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании в постоянное мирное соглашение, которое положит конец войне, начавшейся 28 февраля.