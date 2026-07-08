NBC: новые авиаудары США по Ирану стали более масштабными, чем предыдущие

США назвали очередные удары по Ирану более масштабными на фоне прежних атак NBC: новые авиаудары США по Ирану стали более масштабными, чем предыдущие

Москва8 июл Вести.Очередные авиаудары США по Ирану, нанесенные в ночь на 8 июля, оказались более масштабными по сравнению с предыдущими ударами, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Военные удары США по Ирану стали более масштабными, чем предыдущие ответные действия против Ирана приводит NBC слова чиновника

Новые удары по Ирану нанесли самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) и тактической авиации Военно-морских сил (ВМС) США.

Между тем телеканал CNN узнал от неназванного источника в Белом доме, что начатая Пентагоном новая операция продолжится в течение некоторого времени.

По данным газеты The Wall Street Journal, Вашингтон намерен продолжить переговоры с Тегераном о завершении конфликта.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Ирана.

По заявлению США, новая операция стала ответом на атаки в Ормузском проливе, которые, как считают в Вашингтоне, спровоцированы действиями иранских военных.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади назвал удары США по Ирану нарушением первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании.