CNN узнал о продолжении ударов США по Ирану после обострения в Ормузе

CNN: удары США по Ирану не закончены и продлятся некоторое время CNN узнал о продолжении ударов США по Ирану после обострения в Ормузе

Москва8 июл Вести.США продолжат наносить удары по Ирану еще в течение некоторого времени, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя администрации США.

Действия США не являются пропорциональным ответом Ирану, отметил представитель администрации.

Это наказание. Оно продлится некоторое время приводит CNN слова чиновника

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о возобновлении авиаударов по Ирану. Взрывы прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также в городах Бендер-Аббас и Сирик на юге Ирана.

По утверждению США, новая операция стала ответом на атаки в Ормузском проливе, которые, как считают в Вашингтоне, спровоцированы действиями иранских военных.