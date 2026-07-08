WSJ: США после очередных ударов по Ирану намерены продолжить переговоры

США настроены на продолжение переговоров с Ираном даже после новых ударов WSJ: США после очередных ударов по Ирану намерены продолжить переговоры

Москва8 июл Вести.США, несмотря на очередные удары с воздуха по ряду объектов на территории Ирана, намерены продолжить диалог с Тегераном, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники.

США продолжат переговоры с Ираном с целью достижения окончательного соглашения отметило издание

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Исламской Республики.

По заявлению американской стороны, новая операция стала ответом на инциденты в Ормузском проливе, которые, как считают в Вашингтоне, были спровоцированы действиями иранских военных.

Телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану еще в течение некоторого времени.

При этом дислоцированные в Персидском заливе подразделения американского флота остаются в состоянии боеготовности на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении блокады иранских портов.

Первый раунд консультаций между американскими и иранскими переговорщиками прошел в конце июня в Швейцарии.

Телеканал Al Arabiya ранее сообщал, что делегации могут вновь встретиться 11 июля в Пакистане, который наряду с Катаром выступает посредником в переговорах.

В ночь на 18 июня представители Тегерана и Вашингтона подписали меморандум, который предусматривает завершение конфликта, начавшегося 28 февраля 2026 года.

Документ также устанавливает сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Среди других ключевых положений соглашения — обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие, необходимость отдельно урегулировать вопрос с ядерной программой Исламской Республики, а также проведение переговоров в течение 60 дней для достижения соглашения, которое должно привести к снятию антииранских санкций.