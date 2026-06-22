МИД Ирана: механизм обеспечения прохода судов через Ормуз согласован с США

Иран и США согласовали в Швейцарии правила прохода судов через Ормузский пролив МИД Ирана: механизм обеспечения прохода судов через Ормуз согласован с США

Москва22 июн Вести.Участники четырехсторонних переговоров в швейцарском Бюргенштоке договорились о разработке механизма, который обеспечит безопасное движение судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Было решено создать механизм, обеспечивающий безопасное прохождение судов через Ормузский пролив процитировало дипломата иранское агентство Tasnim

Кроме того, Багаи подчеркнул, что Тегеран считает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, важнейшим условием для достижения окончательного соглашения.

21 июня глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что Тегеран согласился не взимать плату с пересекающих Ормузский пролив судов в течение ближайших 60 дней.

До этого президент США Дональд Трамп утверждал, что если мирная сделка с Ираном сорвется, то Соединенные Штаты будут сами взимать пошлины в Ормузском проливе.

Наряду с заявлением Багаи Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах, объявили о завершении первого раунда переговоров между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке, посвященных выполнению меморандума о взаимопонимании.

В опубликованном катарским МИД заявлении посредников отмечается, что американо-иранские технические консультации по всем вопросам продолжатся до конца недели.

Участники переговоров в Бюргенштоке договорились об образовании Комитета высокого уровня для контроля за переговорами. Эта структура, как ожидается, будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества, перед ней будут регулярно отчитываться главы делегаций США и Ирана.

Переговорные команды также согласовали создание группы для обеспечения условий прекращения боевых действий в Ливане, к которой планируется привлечь представителей Бейрута.

Переговорщики, встретившиеся в Швейцарии, проработали дорожную карту по достижению окончательных договоренностей США и Ирана в течение 60 дней.