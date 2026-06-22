Переговоры США и Ирана в Швейцарии: что известно на сегодня Переговоры США с Ираном в Швейцарии: что известно на данный момент

Москва22 июн Вести.Технические переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара стартовали в воскресенье в швейцарском городе Бюргеншток. Консультации призваны обеспечить выполнение условий, обозначенных в ранее подписанном меморандуме о взаимопонимании.

Подписание меморандума и срыв первоначальной даты встречи

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. Документ предусматривает снятие морской блокады иранских портов со стороны американских военных, открытие Ормузского пролива, отказ Ирана от ядерного оружия и снятие антииранских санкций. Итоговое соглашение стороны должны выработать за 60 дней. Сперва очная церемония подписания меморандума планировалась в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, однако была отменена. Президент США Дональд Трамп назвал меморандум "безоговорочной консультацией" Ирана. Подписание документа прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон, усомнившийся в том, что Соединенные Штаты действительно добились тех целей, которые они ставили перед собой, вступая вместе с Израилем в войну против Ирана.

Перед вылетом в Швейцарию Вэнс рассказал, что США в рамках переговоров с Ираном намерены обсудить его ядерную программу и перемирие в Ливане, которое было нарушено Израилем.

Начало обсуждений

В итоге технические переговоры Вашингтона и Тегерана были перенесены на воскресенье, 21 июня.

На них прибыла иранская делегация во главе со спикером парламента страны Мохаммадом Багером Галибафом. Также в состав переговорной группы вошли министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати, официальные фигуры из сферы безопасности и нефтяной отрасли. Американскую сторону представили вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трамп Стивен Уиткофф и советник, зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

По прибытии в Швейцарию иранская сторона отказалась пожимать руки американским представителям и участвовать в фотосессии и сразу вошла в зал для переговоров. Спустя время агентство Tasnim сообщило, что делегация Исламской Республики покинула место проведения переговоров после угроз Трампа. Глава Белого дома заявил, что американские военные вновь нанесут мощные удары по Ирану, если тот поддержит повстанческие силы в Ливане.

Тегеран, по информации телеканала Al Mayadeen, потребовал от главы Белого дома извинений за резкие высказывания как условие возвращения за стол переговоров. Вместе с этим власти Ирана добавила к требованию о немедленном прекращении боевых действий в Ливане полный вывод израильских подразделений с территории Южного Ливана.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Накануне консультаций в центральном штабе военного командования Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявили, что Тегеран решил повторно закрыть Ормузский пролив в ответ на продолжение ударов ЦАХАЛ по ливанским территориям. В ответ Трамп, по данным Fox News, в ночном телефонном разговоре пригрозил иранским чиновникам, что их страны "не останется", если пролив не будет открыт. Он также допустил, что Вашингтон будет взимать плату в виде 20% нефти за проход танкеров по водному маршруту. Со своей стороны, глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что Иран не будет взимать плату с пересекающих Ормузский пролив судов в течение ближайших 60 дней.

Дальнейшая судьба переговоров

Позднее вечером журналист Axios Барак Равид подвел итоги воскресных переговоров сторон. По его информации, на технических консультациях обсуждались вопросы, касающиеся прекращения огня в Ливане, судоходства в Ормузском проливе и ядерной программы Тегерана. Один из американских дипломатов заявил, что все участники, похоже, довольны итогами переговоров. Равид указал, что переговоры высокопоставленных официальных лиц завершатся в понедельник, а далее консультации продолжат технические группы сторон, которые останутся в Швейцарии.

После этого агентство Tasnim сообщило, что делегация Ирана приняла решение не продолжать четырехсторонние переговоры после заявлений Трампа. Как отмечается, Тегеран призвал ускорить разблокировку замороженных активов Ирана и выдачу разрешений на экспорт нефти, о которых говорится в меморандуме. Иранская сторона выразила протест против нарушения США обязательств в рамках документа и подчеркнула, что переговоры по ядерной программе напрямую зависят от соблюдения подписанного соглашения.

Знакомые с ситуацией источники тем временем сообщили, что в понедельник, 22 июня, технические консультации не продолжатся.