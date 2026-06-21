Al Mayadeen: делегация Ирана не вернется к переговорам, пока Трамп не извинится

Иран потребовал извинений от Трампа для продолжения переговоров в Швейцарии Al Mayadeen: делегация Ирана не вернется к переговорам, пока Трамп не извинится

Москва21 июн Вести.Иранская делегация, находящаяся в Швейцарии для проведения консультаций с представителями Вашингтона, приостановила участие в официальных встречах.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, камнем преткновения стали угрозы, озвученные президентом США Дональдом Трампом в адрес Тегерана.

Согласно данным телеканала, иранская сторона заявила, что для возвращения за стол переговоров требуется официальное извинение со стороны главы Белого дома за его резкие высказывания в ходе предыдущих раундов диалога.

Помимо политических претензий к риторике Трампа, переговорщики из Ирана расширили повестку дня. Теперь они настаивают не только на немедленном прекращении боевых действий в Ливане, но и требуют полного вывода израильских подразделений с территории Южного Ливана.

Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае, если Тегеран не обеспечит прекращение действий проиранских группировок в Ливане.