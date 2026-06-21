Иран прервал технические переговоры в Швейцарии в знак протеста Трампу Tasnim: иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

Москва21 июн Вести.Иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии в знак протеста против угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к представителям республики.

21 июня в швейцарском Бюргенштоке начались технические переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана и Катара. Первый раунд уже завершился. Однако, как утверждается, после новых заявлений Трампа иранская сторона прервала диалог.

Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа сказал источник агентства

Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае, если Тегеран не обеспечит прекращение действий проиранских группировок в Ливане.