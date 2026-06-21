ТАСС: переговоры Ирана и США не завершены и скоро могут продолжиться

ТАСС: Иран может продолжить переговоры с США в ближайшее время ТАСС: переговоры Ирана и США не завершены и скоро могут продолжиться

Москва21 июн Вести.Делегация Ирана в Швейцарии, ушедшая из зала в знак протеста против заявлений президента США Дональда Трампа, официально не завершала переговоры, они могут продолжиться в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Технические переговоры начались в воскресенье в Женеве. Позднее иранское агентство Tasnim сообщило, что делегация Ирана покинула переговоры в знак протеста против угроз со стороны Трампа.

Собеседник ТАСС подтвердил, что иранские представители покинули место переговоров.

…Но они всего лишь отправились в отель на территории курорта, чтобы провести дискуссии. Переговоры могут возобновиться в ближайшее время цитирует агентство слова источника

Журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что переговоры США с Ираном "продолжаются".

Иранцы не уехали написал Равид в соцсети X со ссылкой на участника встречи

По данным СМИ, ранее Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отказе открыть Ормузский пролив, также американский лидер обещал нанести мощные удары по Ирану из-за ситуации в Ливане.