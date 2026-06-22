В МИД Ирана сообщили, что угрозы Трампа не остановили переговоры с США МИД Ирана: угрозы Трампа не прервали переговоры Тегерана и Вашингтона

Москва22 июн Вести.Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи опроверг слухи о прекращении переговорного процесса с Вашингтоном. По его словам, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа, контакты между сторонами не были свернуты.

В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке состоялся очередной раунд технических консультаций с участием Катара и Пакистана.

Примерно в 16.30 во время короткого перерыва в переговорах для проведения консультаций в СМИ были опубликованы угрозы президента США, что привело к тому, что иранская делегация объявила, что не будет участвовать в четырехсторонней встрече (Иран-США-Катар-Пакистан). Однако обмен посланиями продолжился через посредников заявил Багаи агентству IRNA

Американский лидер в ходе переговоров пригрозил Тегерану новыми ударами, если "проиранские группировки" в Ливане не прекратят "создавать проблемы". Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, уточнил, что иранские представители не покидали площадку, вопреки публичным заявлениям о намерении сделать это. По итогам встречи стороны объявили о прогрессе: Катар и Пакистан сообщили, что созданный Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту по достижению соглашения в течение 60 дней.

В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос его ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.