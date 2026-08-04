Иран и США ведут контакты через посредников, обмениваясь проектами соглашения МИД Катара: Иран и США через посредников обмениваются проектами соглашения

Москва4 авг Вести.Тегеран и Вашингтон с помощью посредников в лице Омана, Катара и Пакистана обмениваются проектами будущего соглашения, планов вести прямые переговоры сейчас нет, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя катарского МИД Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари.

Прямо сейчас у нас нет планов, которые касались бы прямых переговоров. Конечно, мы выполняем свою работу в качестве посредников наряду с Оманом и другими... партнерами в регионе, обмениваясь идеями между сторонами сказал аль-Ансари

По его словам, основное внимание сейчас сосредоточено на достижении краткосрочных целей – открытии Ормузского пролива, предотвращении эскалации и возобновлении дипломатии.

Текст проекта соглашения "был составлен от имени обоих правительств и сейчас рассылается сторонам" при посредничестве Дохи, Исламабада и Маската, указал аль-Ансари.

Мы надеемся, что если нам удастся добиться снижения напряженности, то вскоре мы сможем продвинуться к крупной сделке, которая поможет нам вернуть мир добавил катарский дипломат

В переговорах между Ираном и США может произойти прорыв, есть надежда, что враждующие стороны могут вскоре объявить о прекращении огня, сообщал ранее телеканал Al Hadath.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что одной из тем обсуждения между США и Ираном является возобновление судоходства в Ормузском проливе к 4 августа.