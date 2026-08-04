Москва4 авгВести.Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу безопасного судоходства в Ормузском проливе могли бы завершиться успехом значительно раньше, если бы не деструктивное вмешательство США и их союзников по региону. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на информированный источник в переговорной группе.
Собеседник агентства подчеркнул, что Тегеран обсуждает статус важнейшей транспортной артерии исключительно с Маскатом. Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что пролив должен открыться уже во вторник в рамках первой фазы возможных договорённостей.
Ранее американский лидер объявил о приостановке ударов по Ирану ради предоставления шанса дипломатическому урегулированию.