Fars: США мешают переговорам Ирана и Омана по Ормузскому проливу Иран обвинил США в затягивании соглашения по судоходству в проливе

Москва4 авг Вести.Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу безопасного судоходства в Ормузском проливе могли бы завершиться успехом значительно раньше, если бы не деструктивное вмешательство США и их союзников по региону. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на информированный источник в переговорной группе.

Собеседник агентства подчеркнул, что Тегеран обсуждает статус важнейшей транспортной артерии исключительно с Маскатом. Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что пролив должен открыться уже во вторник в рамках первой фазы возможных договорённостей.

Ранее американский лидер объявил о приостановке ударов по Ирану ради предоставления шанса дипломатическому урегулированию.