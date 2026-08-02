Москва2 авгВести.Тегеран не намерен открывать Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Fars, опровергая сообщения о якобы достигнутом компромиссе с США.
Иранское агентство сослалось на источники в иранской переговорной группе.
Никакого соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив не существуетсказал собеседник Fars
По его словам, распространяемая информация о договоренности с Вашингтоном являются ложными.
Источник добавил, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают враждебные действия в отношении Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил "мощные удары" по иранской территории в свете намечающейся сделки по урегулированию конфликта. При этом израильский телеканал N12 уточнил, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи якобы принял условия компромисса, предложенные катарскими посредниками, о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.