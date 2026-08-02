Fars: Иран отверг сообщения о компромиссе с США по Ормузскому проливу

Иран опровергает наличие договоренностей с США по Ормузскому проливу Fars: Иран отверг сообщения о компромиссе с США по Ормузскому проливу

Москва2 авг Вести.Тегеран не намерен открывать Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Fars, опровергая сообщения о якобы достигнутом компромиссе с США.

Иранское агентство сослалось на источники в иранской переговорной группе.

Никакого соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив не существует сказал собеседник Fars

По его словам, распространяемая информация о договоренности с Вашингтоном являются ложными.

Источник добавил, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают враждебные действия в отношении Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил "мощные удары" по иранской территории в свете намечающейся сделки по урегулированию конфликта. При этом израильский телеканал N12 уточнил, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи якобы принял условия компромисса, предложенные катарскими посредниками, о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.