CENTCOM: Иран не контролирует проход судов через Ормузский пролив

В CENTCOM опровергли информацию о контроле Ираном Ормузского пролива CENTCOM: Иран не контролирует проход судов через Ормузский пролив

Москва10 июл Вести.Иран не контролирует проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Таким образом командование опровергло информацию иранских СМИ о том, что транзит торговых судов через Ормузский пролив разрешен только по маршрутам, указанным Ираном.

Иран не контролирует Ормузский пролив. С начала мая американские войска способствовали успешному транзиту более 800 коммерческих судов и 380 миллионов баррелей сырой нефти через этот важнейший международный торговый коридор сказано в сообщении

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что власти Соединенных Штатов в нарушение договоренностей с Тегераном пытались добиться открытия нового маршрута для судов через Ормузский пролив.

Вскоре спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях, а не через угрозы Соединенных Штатов.