CENTCOM: Иран солгал об ударе по американскому эсминцу в Оманском заливе

В CENTCOM опровергли информацию об атаке Ирана на эсминец США в Оманском заливе CENTCOM: Иран солгал об ударе по американскому эсминцу в Оманском заливе

Москва3 июн Вести.Иран не атаковал американский эсминец в Оманском заливе. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Как сообщает CENTCOM, информация Ирана об ударе по американскому судну является ложью.

Военные силы США в море продолжают безопасно и беспрепятственно летать, плавать и действовать сказано в сообщении

В среду, 3 июня иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что иранские военные нанесли удар по эсминцу США в Оманском заливе. Подчеркивается, что эта мера стала ответом на действия Вашингтона против иранских торговых судов и нарушение установленного Тегераном режима судоходства в Ормузском проливе.