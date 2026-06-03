Иран ударил по эсминцу США в Оманском заливе IRIB: Иран нанес удар по эсминцу США в Оманском заливе

Москва3 июн Вести.Иранские военные нанесли удар по эсминцу США в Оманском заливе, сообщило иранское гостелерадио IRIB.

Подчеркивается, что эта мера стала ответом на действия Вашингтона против иранских торговых судов и нарушение установленного Тегераном режима судоходства в Ормузском проливе.

Военно-морские силы армии Исламской Республики Иран несколько часов назад… нанесли удар по "командно-контрольному центру" злодеяний [против Ирана], расположенному на борту эсминца террористической армии США. Данный американский эсминец также намеревался приблизиться к водам Исламской Республики Иран говорится в сообщении

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что морская блокада США против Ирана продлится до сентября. Кроме того, глава Белого дома заявил, что хочет встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.