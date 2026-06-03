Трамп не верит, что морская блокада Ирана сохранится до осени Трамп усомнился, что морская блокада Ирана продлится до осени

Москва3 июн Вести.Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что введенная им морская блокада иранских портов сохранится в силе до сентября.

Трамп ответил на вопрос издания New York Post, останется ли ограничение в силе ко Дню труда, который в США отмечается 7 сентября. По словам президента, такое возможно, но он считает это маловероятным.

Думаю, мы с этим справимся. Полагаю, ситуация разрешится довольно быстро сказал он

Кроме того, американский лидер озвучил желание встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Трамп заявил, что уверен в участии Хаменеи в урегулировании конфликта с США.

Ранее Трамп подчеркивал, что сообщения о прекращении диалога между Вашингтоном и Тегераном не соответствуют действительности. По его словам, переговоры продолжаются, хотя их перспективы пока остаются неопределенными.