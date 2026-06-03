Москва3 июнВести.Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что введенная им морская блокада иранских портов сохранится в силе до сентября.
Трамп ответил на вопрос издания New York Post, останется ли ограничение в силе ко Дню труда, который в США отмечается 7 сентября. По словам президента, такое возможно, но он считает это маловероятным.
Думаю, мы с этим справимся. Полагаю, ситуация разрешится довольно быстросказал он
Кроме того, американский лидер озвучил желание встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Трамп заявил, что уверен в участии Хаменеи в урегулировании конфликта с США.
Ранее Трамп подчеркивал, что сообщения о прекращении диалога между Вашингтоном и Тегераном не соответствуют действительности. По его словам, переговоры продолжаются, хотя их перспективы пока остаются неопределенными.