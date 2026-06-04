Москва4 июнВести.Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран могут заключить сделку уже в ближайшие выходные, а переговоры между сторонами идут хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он также не исключил, что переговорный процесс может провалиться.
Переговоры проходят очень хорошо, действительно очень хорошо … это [подписание сделки] может случиться уже в выходныезаявил Трамп в Белом доме
Ранее американский лидер выразил сомнение в том, что введенная им морская блокада портов Исламской Республики сохранится в силе до сентября.