Трамп допустил, что США могут заключить сделку с Ираном уже в выходные

Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку уже в выходные Трамп допустил, что США могут заключить сделку с Ираном уже в выходные

Москва4 июн Вести.Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран могут заключить сделку уже в ближайшие выходные, а переговоры между сторонами идут хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он также не исключил, что переговорный процесс может провалиться.

Переговоры проходят очень хорошо, действительно очень хорошо … это [подписание сделки] может случиться уже в выходные заявил Трамп в Белом доме

Ранее американский лидер выразил сомнение в том, что введенная им морская блокада портов Исламской Республики сохранится в силе до сентября.