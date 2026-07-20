Испания одолела Аргентину на Чемпионате мира по футболу-2026 со счетом 1:0

Испания победила Аргентину на Чемпионате мира по футболу Испания одолела Аргентину на Чемпионате мира по футболу-2026 со счетом 1:0

Москва20 июл Вести.Сборная Испании одолела команду Аргентины на Чемпионате мира по футболу-2026 со счетом 1:0, второй раз выиграв мировое первенство.

Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Отмечается, что испанцы установили рекорд по наиболее продолжительной серии без поражений. Сборная Испании превзошла рекорд команды Италии, которая не знала поражений 37 встреч с 2018 по 2021 год,

Ранее сообщалось, что большинство россиян в финале будут болеть за действующих чемпионов мира аргентинцев.